 
مباشر

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن "سويفت"

مال وأعمال

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm2o

كشف البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف أن البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني يعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفيين للبلدين، وخاصة التراسل المالي.

إقرأ المزيد
قفزة في التبادل التجاري بين روسيا والصين
قفزة في التبادل التجاري بين روسيا والصين

وأشار أكساكوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما حول السوق المالية، إلى أن الخطوة تهدف لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية "سويفت"، مشددا على أن الخطوة تهدف للابتعاد في العلاقات التجارية بين البلدين عن "سويفت".

وقال البرلماني الروسي: "لتحيد المخاطر المرتبطة بخدمة التجارة بين روسيا والصين من الضروري إنشاء ربط بين نظام التراسل المالي الروسي ونظيره الصيني، العمل جار على ذلك، يتعاون مصرفنا المركزي مع بنك الشعب الصيني بشأن ذلك".

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2021 بنسبة 35.2% مقارنة بالعام 2020، وبلغ 140.705 مليار دولار، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا