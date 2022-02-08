قفزة في التبادل التجاري بين روسيا والصين
Globallookpress
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ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2021 بنسبة 35.2% مقارنة بالعام 2020 ، وبلغ 140.705 مليار دولار، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية.
ووفقا للبيانات فإن الصادرات من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 38.4% وبلغت 68.029 مليار دولار، بينما زادت الواردات إلى روسيا من الصين بنسبة 32.3% وبلغت 72.676 مليار دولار.
وانخفضت حصة الصين في إجمالي حجم التجارة الخارجية لروسيا في الفترة المشمولة من التقرير إلى 17.9% من 18.3% في العام السابق.
المصدر: "تاس"
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