حافلة مثيرة للجدل تحصل على أول ترخيص منذ استقلال الجزائر لنقل مسافرين على خط أدرار - برج باجي مختار

أعطت مصالح مديرية النقل لولاية برج باجي المختار في الجزائر مؤخرا، الترخيص لمؤسسة نقل خاصة قصد ضمان الخدمة على خط أدرار ـ برج باجي مختار.

وأفادت صحيفة "الشروق الجزائرية"، بأن هذه الحافلة ستكون أول حافلة تعمل على هذا الخط، منذ الاستقلال.

وقد أحدث شكل الحافلة موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي كونها من طراز لم يألف الجزائريون رؤيته على طرقاتهم، لاسيما مع تصميمها المتميز بارتفاع هيكلها عن الأرض، وهي خاصية تساعد عجلاتها على تجنب الغوص في الرمال.

وتحتوي الحافلة، بحسب "الشروق"، على 50 مقعدا، مع العلم أن سعر تذكرة المقعد أربعة آلاف دينار جزائري، وهو سعر مناسب، نظرا إلى الأتعاب وتكاليف الصيانة، لاسيما وأن الحافلة تسير في طريق غير معبد.

وقال سائق الحافلة، إنه، بعد زيارته المنطقة بحثا عن العمل، فكر في إنشاء مؤسسة نقل المسافرين عبر هذا الطريق، حيث يجد الكثير من العمال صعوبة في الوصول إلى ولاية برج باجي مختار، وهي الرحلة التي تقلهم فيها سيارات النقل غير الشرعي، أو يلجؤون إلى الرحلات الجوية، وعددها ثلاث في الأسبوع، وتكلفتها غالية جدا.

وتقدر مدة الرحلة، بحسب ما أشار إليه السائق، بـ 18 ساعة من أدرار إلى مدينة برج باجي مختار، مع إعطاء فترات التوقف والراحة عبر محطتين، في النقطتين الكيلومتريتين 200 و400 على التوالي، وهما النقطتان اللتان لا تتوفران على أدنى الخدمات، فهما تفتقران إلى المقاهي والمطاعم وغيرها من المرافق التي يحتاجها المسافر كمحطات الوقود، بل حتى الوقود ليس متوفرا بصفة دائمة.

المصدر: الشروق

ووصف السائق، طريق صحراء تنزروفت الموحشة بـ"الوعرة وصعبة المسالك"، لاسيما في حالات تغير الأحوال الجوية أثناء هبوب الرياح القوية، التي تحجب الرؤية، ما يسبب حوادث مرور بعد حصيلة الحوادث المميتة المسجلة عبر هذا الطريق.

وتتجه الحافلة في مسار تم تحديده بوضع علامات حديدية توضح اتجاه الطرق للوقاية من حوادث التيه والضلال، حيث انطلق هذا المشروع منذ سنة تقريبا، بعد تسجيل عدة حوادث تيه عبر صحراء تنزروفت، تسببت في وفيات عدة.

المصدر: "الشروق"