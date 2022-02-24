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الحكومة الروسية تعد بمساعدات للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية

مال وأعمال

الحكومة الروسية تعد بمساعدات للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستساعد في ضمان التشغيل المستدام للشركات المدرجة في قائمة العقوبات الغربية والحفاظ على الوظائف والأجور.

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وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الحكومة الروسية اليوم الخميس، وذلك في ظل تهديدات من قبل الغرب بفرض عقوبات "قاسية" على روسيا.

ويهدد الغرب منذ شهور بفرض عقوبات على روسيا، واليوم صعدت الدول الغربية من لهجتها ضد موسكو في ظل القيام روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لضمان الأمن في دونباس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.

المصدر: نوفوستي

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