الروبل يقلص خسائره أمام الدولار واليورو

قلصت العملة الروسية من خسائرها التي تعرضت لها في وقت سابق اليوم الخميس، وتم تداول الدولار في تعاملات بعد الظهيرة عند مستوى 83 روبلا.

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وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، تم تداول الدولار عند مستوى 82.97 روبل، بزيادة قدرها 1.81 روبل عن سعر التسوية السابق، وقبل ذلك من التعاملات بلغ سعر صرف الدولار مستوى 87 روبلا.

فيما جرى تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو عند مستوى 92.55 روبل بارتفاع قدره 79 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق السابق.

ومع هبوط العملة الروسية وبورصة موسكو، أعلن البنك المركزي الروسي عن التدخل في السوق المالية لبث الاستقرار، حيث أكد اتخاذ إجراءات لدعم العملة الروسية وكبح التضخم.

وعلى صعيد متصل، دعا خبراء اقتصاد، استضافتهم إذاعة "بيزنيس أف أم" الروسية، إلى عدم الهلع والقلق واتخاذ قرارات متعجلة أو غير صائبة في الوضع الحالي، وأشاروا إلى ضرورة الانتظار إلى حين تستقر الأوضاع في السوق الروسية.

المصدر: RT