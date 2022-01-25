مسؤول إيراني: نمو الصادرات السلعية بنسبة 38 بالمئة في الشهور الأخيرة

قال مسؤول إيراني، إن الصادرات السلعية لبلاده نمت بنسية 38 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، فيما تصدرت الصين والعراق الدول المستوردة لهذه السلع.

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وقال علي رضا مقدسي، رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، إن قيمة الصادرات السلعية الإيرانية بلغت 38 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية، بين 21 مارس 2021 و20 يناير 2022.

وأوضح أنها نمت بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تصدرت الصين والعراق الدول المستوردة خلال الشهور الـ10 المذكورة.

بالمقابل أشار الى تخليص الجمارك 33 مليون طن من السلع المستوردة، بقيمة 41.473 مليار دولار، بنمو 17 بالمئة على أساس سنوي.

المصدر: "فارس"