وزير الطاقة اللبناني يتوقع وصول الغاز المصري إلى لبنان في نهاية فبراير

توقع وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الأربعاء، الانتهاء من الإصلاحات في خط نقل الغاز بنهاية فبراير، بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.

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وقال فياض​، بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون، "وضعت فخامة الرئيس في أجواء مشروع إعادة تأهيل المستودعات النفطية لدينا، إضافة إلى إنشاء مستودعات جديدة تسمح بأن يتكون لدينا مخزون استراتيجي للمحروقات النفطية، ما يعزز الاستثمارات النفطية في لبنان. وهو أمر تستفيد منه منطقة الشمال في ظل هذا الوضع الصعب. ومن المفيد جدا ان يتم تأمين ذلك في هذه المرحلة".



وعن موضوع الكهرباء والنهوض بهذا القطاع وتحسين التغذية، أكد أن "المشاريع تسير على السكة المرسومة لها، تحديدا بالنسبة الى الغاز الذي سيصل إلينا من مصر عبر الأردن ومنه إلى سوريا فلبنان، والذي سوف يؤمن نحو 4 ساعات تغذية إضافية ريثما تتذلل العقبات كافة وتكون المراحل التنفيذية قد أنجزت، إضافة إلى ما ستؤمنه لنا شركة كهرباء الأردن من ساعتين إضافيتين. وما يجب حصوله الآن هو إصلاح الخط الذي سيستغرق نحو شهر ونصف، بحيث أنه مع حلول أواخر شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار".

وأضاف "من ناحية ثانية، على الجانب المصري أن يكون قد أنجز العمل الذي يقوم به بهدف التأكد من أن العقد لن تكون له تداعيات سلبية ناجمة عن "قانون قيصر"، ونحن من جهتنا نكون قد حصلنا على كل شروط البنك الدولي بخصوص التمويل. ومن المفترض أن يكون مجلس إدارة البنك قد اجتمع بهدف انهاء الموافقة المطلوبة كي نصل إلى التغذية الإضافية".



وتابع قائلا: "لقد تطرق الحديث أيضا مع فخامة الرئيس إلى ملف التنقيب عن النفط والغاز، وضرورة تفعيل الامر مع الجانب الفرنسي، وكنا قد باشرنا الحديث مع شركة "توتال" في هذا الخصوص لمعرفة ما يجب تأمينه ومعرفة كيفية التزامها بالعقد الذي بموجبه عليها المباشرة بأسرع وقت عن التنقيب في البلوك رقم 9".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"