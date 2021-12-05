مصر.. 66 عقارا تفصل البلاد عن إعلانها خالية من المناطق العشوائية

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإزالة آخر المناطق العشوائية وتوفير المساكن الآمنة للمواطنين بما يشمل 1.2 مليون نسمة.

وذكر الموقع أن القيادة السياسية والتنفيذية انتهت من تخطيط وتنفيذ 99% من أعمال الإزالة للمناطق غير الآمنة، ومع نهاية العام الجاري تكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

وأشار إلى أنه لم يتبق بمحافظة القاهرة وتحديدا بعزبة أبو قرن بحي مصر القديمة سوى 66 عقارا من 1413، حيث تم إخلاء العقارات من السكان وإزالتها بالكامل.

وأوضح أنه سيتم نقل 747 أسرة من إجمالي 4758 قبل انتهاء العام الجاري، علما أنه تم نقل 4011 أسرة لمدينة معا بحي السلام في وحدات سكنية بديلة مجهزة من جميع المرافق بالكامل.

وتعمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة على مشروعات حضارية بديلة على أراضي المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من إزالتها، حيث يتم تنفيذ حي سكني بمنطقة بطن البقرة كما يتم تنفيذ مشروع حدائق تلال الفسطاط أكبر متنفس أخضر لسكان العاصمة على الأراضي التي تم إزالة المخالفات عنها بعزبة أبو قرن العشوائية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري