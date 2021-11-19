البيت الأبيض: على "أوبك" تلبية الطلب على النفط بإمدادات كافية

اعتبر البيت الأبيض أنه على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في اجتماعها القادم حول سياسة الإنتاج في الثاني من ديسمبر، البتّ في تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات كافية.

وأدلت بتلك التعليقات جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية اليوم الجمعة.

وكانت بساكي قد أعلنت يوم أمس أن بلادها بحثت مع دول "أوبك" بما فيها السعودية ضرورة تزويد السوق العالمية بالنفط لخفض أسعار الطاقة العالمية.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.35% إلى 76.36 دولار للبرميل.

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فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.51% إلى 78.39 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج العالمي قد سجل مستوى دون مستوى 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر الماضي.

المصدر: "رويترز"