انخفاض كبير في أسعار النفط.. "برنت" يهبط بأكثر من 3.5%

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.35% إلى 76.36 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.51% إلى 78.39 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج العالمي قد سجل مستوى دون مستوى 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا هددت بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

المصدر: رويترز + بلومبرغ