عقود برنت تسجل أدنى مستوى إغلاق منذ أول أكتوبر

أفادت وكالة "رويترز" بأن العقود الآجلة لخام برنت سجلت أدنى مستوى إغلاق منذ أول أكتوبر، وبلغ سعرها 80.28 دولار للبرميل، منخفضة 2.15 دولار أو 2.61 بالمئة.

هذا وأغلقت عقود النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر، وسجلت عند التسوية 78.36 دولار للبرميل، منخفضة 2.40 دولار أو 2.97 بالمئة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنها خفضت مخزونها البترولي الاستراتيجي 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 2003.

وهبطت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي إلى 212 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي إلى 123.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

المصدر: "رويترز" + وكالات