أسعار النفط ترتفع بدعم انخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدودا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

وصعدت عقود خام "برنت" القياسي العالمي بنسبة 0.74 بالمئة إلى 82.66 دولار للبرميل، الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" القياسي الأمريكي بنسبة 0.67 بالمئة، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان، كبير مديري المخاطر لدى "ميتسوبيشي كورب": "لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة واستمر تباطؤ أوبك في زيادة الإمدادات، فقد يرفع هذا أسعار النفط".

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت على الأسعار أيضا.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفش نتيجة السلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 .

وجاءت المخاوف من انخفاض الطلب وسط توقعات بزيادة المعروض.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي حفارات للنفط والغاز الطبيعي لثالث أسبوع على التوالي، متشجعة بزيادة قدرها 65 بالمئة في أسعار الخام الأمريكي منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في ديسمبر 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 مليون برميل يوميا، بحسب "ريستاد إنريغي".

المصدر: رويترز