معرض دبي للطيران.. أكثر من 5 مليارات دولار صفقات الدفاع الإماراتية في 3 أيام

بلغ إجمالي الصفقات التي أبرمتها وزارة الدفاع الإماراتية أكثر من 5 مليارات دولار، وذلك تم على هامش معرض دبي للطيران 2021، أحد أبرز معارض الطيران في العالم.

إقرأ المزيد

وشهد اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2021 إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام 6 صفقات بقيمة 4.257 مليار درهم (حوالي 1.16 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول ثلاثة أيام 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20.781 مليار درهم (نحو 5.67 مليار دولار).

وبلغت صفقات اليوم الأول 5.239 مليار درهم، وصفقات اليوم الثاني 11.284 مليار درهم.

وجاء ذلك بحضور اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، والمقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدث الرسمي باسم معرض دبي للطيران.

وتم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC الأمريكية لتقديم خدمات الدعم الفني وتوفير قطع الغيار لأنظمة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 624 مليونا و410 آلاف درهم، وفي الصفقة الثانية تم التعاقد مع شركة GLOBAL AEROSPACE LOGISTICS LLC المحلية لتقديم خدمات الصيانة لطائرات قيادة الطيران المشترك بقيمة 3 مليارات و436 مليونا و145 ألفا و600 درهم.

كما تم إبرام صفقة ثالثة مع شركة THALES الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني والإصلاح لمنظومة الاتصال بقيمة 28 مليونا و210 ألف درهم، فيما تم عقد صفقة رابعة مع شركة THALES الفرنسية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 42 مليون و834 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة مع شركة AGUSTA WESTLAND AVIATION SERVICES الإيطالية لتقديم خدمات إسناد فني لطائرات كبار الشخصيات بقيمة 90 مليون درهم، بينما عقدت الصفقة السادسة والأخيرة مع شركة RHEINMETALL AIR DEFENCE AG السويسرية لتقديم خدمات الدعم الفني والإصلاح والصيانة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 35 مليونا و802 ألف درهم.

واستهل البلوشي المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات المنعقدة بين وزارة الدفاع الإماراتية والشركات الدفاعية المتخصصة في مجال الطيران، بالترحيب بجميع الحضور من ممثلي وسائل الإعلام وجميع الحضور.

وأشار إلى أن المعرض في نسخته لهذا العام يلعب دور محوريا في تحقيق قواسم قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمي باعتباره منصة تجمع القادة والخبراء حول العالم لشراكات جديدة وتمهد الطريق نحو تعافي القطاع وتحقيق النمو في المستقبل.

وأوضح أن الصفقات المنعقدة في الثلاثة أيام الماضية من المعرض مختلفة عن بعضها البعض لأنه يوميا يتم التعاقد مع شركات متعددة محلية ودولية.

من جانبها لفتت المقدم طيار سارة الحجري إلى أن معرض دبي للطيران في آخر دورة تم عقده بها عام 2019 كانت تبلغ إجمالي قيمة الصفقات المبرمة 18 مليار درهم، بينما تجاوز المعرض في نسخته لعام 2021 العشرين مليار درهم في يومه الثالث فقط، متوقعة أن يتم عقد صفقات محلية ودولية متنوعة خلال باقي أيام المعرض.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام