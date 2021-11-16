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الإمارات تعلن عقد صفقة لشراء منظومة دفاع جوية من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار دولار

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن عقد صفقة لشراء منظومة دفاع جوية من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار دولار
Reuters
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أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء منظومة الدفاع الجوية الكورية الجنوبية (MSAM)، وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر" إنها تعتزم "الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية"، موضحة أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم).

المصدر: RT

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