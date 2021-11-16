أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء منظومة الدفاع الجوية الكورية الجنوبية (MSAM)، وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر" إنها تعتزم "الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية"، موضحة أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم).

تعتزم وزارة الدفاع الإماراتية الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم) pic.twitter.com/gzE2kYpYsI — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) November 16, 2021

المصدر: RT