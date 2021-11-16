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انتعاش اقتصاد الجزائر خلال الثلث الثاني من 2021

مال وأعمال

انتعاش اقتصاد الجزائر خلال الثلث الثاني من 2021
Reuters
أرشيف
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أعلنت الجزائر عن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6.4 بالمائة خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأوضح الديوان الوطني الجزائري للإحصاءات، في بيان اليوم الاثنين، أنه عقب تراجع النشاط الاقتصادي في عام 2020 بسبب الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لانتشار جائحة كورونا، انتعش إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بلغ 6.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البيان  إلى أن هذا النمو "المستمر" جاء نتيجة للانتعاش "القوي" لقطاعات المحروقات التي سجلت نموا بـ11 بالمائة، والصناعة بـ9.3 بالمائة، والبناء والري والخدمات التجارية بـ10.2 بالمائة.

المصدر: أ ش أ

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