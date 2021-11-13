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وزير النفط العراقي يعلن أن العمل جار في أربعة مواقع استكشافية جديدة غرب البلاد

مال وأعمال

وزير النفط العراقي يعلن أن العمل جار في أربعة مواقع استكشافية جديدة غرب البلاد
Reuters
أرشيف
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نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، قوله اليوم السبت إن العمل جار في أربعة مواقع استكشافية جديدة بصحراء العراق الغربية.

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وأضاف الوزير، أن شركة الاستكشافات النفطية التابعة للوزارة تتولى أعمال الاستكشاف، مضيفا أن الوزارة تتعاون أيضا مع شركات أمريكية في مواقع أخرى بمقاطعة الناصرية.

المصدر: "رويترز"

 

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