العراق.. تفويض شركة النفط الوطنية ببحث حقول الناصرية مع "شيفرون"

أعلنت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء، خول شركة النفط الوطنية التفاوض مع شركة "شيفرون" الأمريكية حول تطوير حقول الناصرية النفطية.

وكان وزير الخارجية العراقي السابق فؤاد حسين أعلن في أغسطس 2020 أن العراق يتوقع توقيع اتفاق مع شركة النفط الأمريكية "شيفرون".

وجرى طرح حقل الناصرية الجنوبي الذي تقدر احتياطياته بأكثر من أربعة مليارات برميل من النفط في عدة عطاءات.

وفي عام 2009 تم اختيار كونسورتيوم ياباني للاستثمار في الحقل لكن المفاوضات انهارت.

المصدر: "رويترز" + وكالات