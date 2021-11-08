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"لم يتم رفع النفايات منذ 42 يوما".. مسؤول تونسي يحذر من تفاقم مشكلة النفايات في صفاقس

مال وأعمال

المصدر: حساب تونس الحدث على فايسبوك
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حذر مسؤول تونسي، اليوم الاثنين، من أن مشكلة النفايات أصبحت تهدد صحة المواطنين، كاشفا أنه لم يتم رفع النفايات في ولاية صفاقس منذ 42 يوما.

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وقال المتحدث بإسم تنسيقية البيئة والتنمية بولاية صفاقس التونسية، حافظ الهنتاتي، في تصريحات إذاعية، إن ما يعادل 27 ألف طن من الفضلات المنزلية منتشرة في أنهج وضواحي مدينة صفاقس، محذرا من أن مشكل النفايات أصبح يهدد صحة المواطنين.

واستنكر الهنتاتي، عدم التوصل الى حل من طرف سلطة الإشراف إلى غاية اليوم، وقال: "نحن اليوم نطالب بحقنا في الوجود وسوف نقاضي كل الأطراف المشاركة في هذه الكارثة البئية على غرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوزارة".

 المصدر: "نسمة" التونسية

 

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