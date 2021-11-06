رائحة النفايات تخنق صفاقس قلب تونس الصناعي - صور

تجتاح النفايات وروائحها الكريهة منذ أسابيع شوارع مدينة صفاقس الصناعية شرقي تونس، حيث أطلق سكان ومنظمات غير حكومية صيحة إنذار في مواجهة الأزمة.

وتتراكم أكياس القمامة برائحتها الكريهة والذباب الذي يغطيها في مناطق مختلفة من صفاقس منذ أكثر من 40 يوما، حتى أن الأكوام باتت ملحوظة قرب المستشفيات والمتاجر والمدارس.

ويعتمد اقتصاد المدينة الساحلية على الزراعة، ولاسيما إنتاج زيت الزيتون واللوز، وكذلك الصناعات وتحويل الفوسفات.

وأوضح عضو الائتلاف المدني "تونس الخضراء" حمدي الشبعان، أنه "منذ إغلاق مكب النفايات الرئيسي في منطقة عقارب بصفاقس نهاية سبتمبر الماضي ترفض البلديات جمع النفايات حتى تجد الدولة الحلول"، مضيفا أن "النتيجة هي أن هذه المنطقة تشهد حاليا وضعا بيئيا كارثيا".



ووفق وسائل إعلام محلية، تم إغلاق مطمر النفايات في عقارب بعد احتجاجات على إلقاء نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

من جهتها، اقترحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على بلديات صفاقس خلال زيارتها للمدينة حلا مؤقتا يتمثل في "إنشاء مساحات جديدة بعيدة عن المنازل لتخزين النفايات"، لكن الحل قوبل برفض السكان الذين اعترضوا على تحويل أراض إلى مكبات.



وشهدت تونس عام 2020 فضيحة تتعلق بشحن مئات حاويات النفايات من إيطاليا بحجة أنها تحمل بقايا بلاستيكية لإعادة التدوير الصناعي، ليتبيّن أن حمولتها مخلفات منزلية يمنع استيرادها بموجب القانون التونسي.

المصدر: "أ ف ب"