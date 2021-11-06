دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تستهدف توسيع التجارة الخارجية والوصول إلى 25 مليون سائح في عام 2025.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمدان بن محمد بن راشد: "ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديرا عاما للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول لـ25 مليون سائح في 2025..كل التوفيق للفريق الجديد".

ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديراً عاماً للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول ل٢٥ مليون سائح في ٢٠٢٥. كل التوفيق للفريق الجديد. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 6, 2021

وأضاف: "التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها محمد بن راشد لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالميا، والقادم سيكون أجمل وأسرع..شكري وتقديري الشخصي لأخي سامي القمزي على جهوده المخلصة".

التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها محمد بن راشد لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالمياً. والقادم سيكون أجمل وأسرع. شكري وتقديري الشخصي لأخي سامي القمزي على جهوده المخلصة . — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 6, 2021

المصدر: RT