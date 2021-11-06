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دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

مال وأعمال

دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025
Reuters MOHAMMED SALEM
دبي
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أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تستهدف توسيع التجارة الخارجية والوصول إلى 25 مليون سائح في عام 2025.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمدان بن محمد بن راشد: "ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديرا عاما للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول لـ25 مليون سائح في 2025..كل التوفيق للفريق الجديد".

وأضاف: "التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها محمد بن راشد لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالميا، والقادم سيكون أجمل وأسرع..شكري وتقديري الشخصي لأخي سامي القمزي على جهوده المخلصة".

المصدر: RT

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