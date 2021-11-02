دبي تعتزم إدراج هيئة حكومية في البورصة

كشف نائب حاكم إمارة دبي، الشيخ مكتوم بن محمد، عن أن الإمارة تعتزم إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي (البورصة) خلال الأشهر القادمة.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إن الإدارج يأتي ضمن الرؤية التطويرية التي تم اعتمادها في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة حمدان بن محمد حفظهم الله، وضمن الرؤية التطويرية التي اعتمدناها في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي نعلن اليوم عن توجهنا لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة. — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 2, 2021

وأضاف أن الإدراج سيكون على مراحل تراعي "حجم الأصول الضخمة التي تضمها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وموقعها ضمن اقتصاد دبي".

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تمثل أحد محاور التنمية في دبي والاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل دبي. وسنراعي خلال الإدراج أن يكون على مراحل تراعي حجم الأصول الضخمة التي تضمها ديوا وموقعها ضمن اقتصاد دبي. — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 2, 2021

المصدر: RT