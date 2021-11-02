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دبي تعتزم إدراج هيئة حكومية في البورصة

مال وأعمال

دبي تعتزم إدراج هيئة حكومية في البورصة
Reuters
صورة من الأرشيف - بورصة دبي
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كشف نائب حاكم إمارة دبي، الشيخ مكتوم بن محمد، عن أن الإمارة تعتزم إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي (البورصة) خلال الأشهر القادمة.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إن الإدارج يأتي ضمن الرؤية التطويرية التي تم اعتمادها في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

وأضاف أن الإدراج سيكون على مراحل تراعي "حجم الأصول الضخمة التي تضمها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وموقعها ضمن اقتصاد دبي".

المصدر: RT

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