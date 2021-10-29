غيتس يدعو إلى "نهضة نووية" لمكافحة تغير المناخ

يرى بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، أن الطاقة النووية يمكن أن تساعد في مكافحة تغير المناخ، وأن التخلي عنها من حيث المبدأ سيعقد مشكلة نقص الطاقة.

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وعبر مؤسس شركة "مايكروسوفت" عن موقفه خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نشرت اليوم الجمعة.

وقال غيتس، إن "إيقاف تشغيل المحطات النووية سيجعل من الصعب ضمان إمدادات طاقة موثوقة وأسعار مواتية لموارد الطاقة". وأضاف: "لا ينبغي اللجوء لأي حل ممكن حتى نتحقق بالضبط من تكلفة وموثوقية التحول إلى الطاقات المتجددة".

ويعتقد غيتس أن المفاعلات النووية الجديدة الأكثر أمانا يمكن أن تساعد في منع كارثة مناخية، وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء سيرتفع كون استخدامها يتجاوز المنزل والسيارة.

كذلك لم يؤيد غيتس فكرة توسيع بناء محطات توليد الطاقة بالغاز، لكنه أقر أن العالم سيظل بحاجة إلى كميات معينة من الغاز من أجل تقليل انبعاثات المواد الضارة في الغلاف الجوي.

المصدر: تاس