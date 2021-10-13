أزمة الغاز والتعاون مع "أوبك" والمناخ.. أبرز تصريحات بوتين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في كلمة له بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، عن مستقبل سوق الغاز والنفط في العالم، في وقت تدق فيه أوروبا ناقوس الخطر بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

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وحذر الرئيس الروسي من ارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة قد تكون له عواقب سلبية على الجميع، مؤكد على أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء.

وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة للمنتدى:

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء وليس العكس

ارتفاع أسعار الطاقة قد تكون له عواقب سلبية على الجميع

روسيا تسعى للاستحواذ على 20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول 2035

روسيا ستسعى جاهدة لتحقيق حياد الكربون في موعد لا يتجاوز عام 2060

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بوتين: لا تتم إزالة الحواجز الإدراية أمام إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" (مشروع لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)

روسيا جاهزة لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بقدر ما يطلبون المستهلكون

"غازبروم" زادت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بنسبة 10%

بوتين يشير إلى خطورة زيادة ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا كون منظومة الغاز الأوكرانية متآكلة بنسبة 80%

بوتين: التصريحات بأن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح لها دافع سياسي

حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة العالمي في غضون 25 عاما قد تنخفض إلى 60%-65%

دول "أوبك+" نجحت في إقامة تعاون فعال وضمنت استدامة صناعة النفط في مواجهة الوباء

بوتين يتوقع أن تظل اتفاقية "أوبك+" سارية المفعول حتى نهاية عام 2022

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وانطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية.

المصدر: RT + تاس