وزارة الطاقة الروسية: روسيا كانت دائما وستظل موردا موثوقا للغاز

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، في مقابلة تلفزيونية، أن روسيا كانت وستظل دائما موردا موثوقا للغاز إلى السوق العالمية.

إقرأ المزيد

وأشار وزير الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا على الرغم من ارتفاع استهلاك الغاز المحلي تعد موردا موثوقا للغاز.

وتشهد أوروبا ارتفاعا حادا في أسعار الغاز الطبيعي، والتي بلغت مستويات تاريخية، من جهتها أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة أوروبا في تجاوز أزمة الغاز، ولكن ليس على حسابها.

وانطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية. وسيناقش مسؤولون من روسيا ودول أجنبية رؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة كذلك خبراء قضايا مرتبطة بأزمة الطاقة العالمية.

المصدر: نوفوستي