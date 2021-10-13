انطلاق أسبوع الطاقة الروسي في موسكو

تنطلق اليوم الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيشارك في الجلسة العامة للمنتدى. وستعقد الجلسة في اليوم الأول من انعقاد المنتدى.

ويطال البرنامج بشكل تقليدي مجموعة واسعة من القضايا الموضوعية للطاقة العالمية: مشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر.

وعلى عكس السنوات السابقة، سيناقش مسؤولون من روسيا ودول أجنبية رؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة كذلك خبراء قضايا مرتبطة بأزمة الطاقة العالمية في غضون أشهر.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا مؤخرا مستويات تاريخية وذلك في ظل صعود الطلب وتراجع مخزومات الوقود الأزرق في أوروبا، كذلك تشهد أسعار النفط ارتفاعا مع زيادة الطلب.

وكانت روسيا قد أعربت عن استعدادها لمساعدة أوروبا في تجاوز أزمة الغاز، ولكن ليس على حسابها، لذلك سيتركز اهتمام المشاركين في "أسبوع الطاقة الروسي" على المقترحات والخطوات التي قد تعلنها السلطات والشركات الروسية في هذا المجال.

المصدر: تاس