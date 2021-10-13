الكرملين يحدد شروط زيادة ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا

تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن زيادة إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، حيث حدد الشروط التي يمكن أن تساهم في زيادة الإمدادات عبر الأراضي الأوكرانية.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لزيادة نقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا في حال زادت أوروبا من مشتريات الغاز الروسي كما أن كييف قدمت شروطا منافسة بشأن عبور (ترانزيت) الغاز عبر أراضيها.

وشدد على أن روسيا في هذه الحالة ستفي بجميع اتفاقيات العبور، وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي أكد مرارا استعداد روسيا زيادة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا في حال زادت أوروبا من شراء كميات الغاز الروسي كما أن أوكرانيا قدمت عرضا تجاريا منافسا.

وأكد أن روسيا بموجب العقود القائمة زادت إلى أقصى حد ممكن إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وقال المتحدث باسم الكرملين، إن "روسيا تفي بشكل لا تشوبه شائبة بجميع الالتزامات التعاقدية، تفي بأقصى حد ممكن، حيث تمت زيادة جميع أحجام الإمدادات في ضوء العقود والاتفاقيات القائمة".

وردا على سؤال حول إمكانية تزويد أوروبا بكميات إضافية تتجاوز العقود المبرمة، أشار إلى أنه "لا يمكن توفير أي شيء يتجاوز العقود".

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وفي وقت سابق أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة أوروبا في تجاوز أزمة الغاز، ولكن ليس على حسابها.

المصدر: نوفوستي + تاس