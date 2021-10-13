بوتين: روسيا ستسعى جاهدة لتحقيق الحياد الكربوني في موعد لا يتجاوز عام 2060

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا ستبذل كل جهودها، لتحقيق الحياد الكربوني، في موعد لا يتجاوز عام 2060.

وشدد بوتين على أهمية استقرار سوق الطاقة على المدى الطويل، وخاصة في ظل الوضع الصعب الحالي.

ودعا بوتين إلى صياغة آلية شاملة لضبط وموزانة سوق الطاقة، بشكل خال من التحيزات السياسية والكليشيهات المفروضة.

إقرأ المزيد

ونوه الرئيس بوتين، بأن روسيا تأمل بأن تتمكن خلال العقود القادمة من ضمان أن يكون الحجم الصافي المتراكم لانبعاثات غازات الدفيئة، أقل مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس إلى أنه يجب ربط حل قضايا الحفاظ على المناخ، مع تنمية القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع الطاقة.

وذكر الرئيس بوتين، أن روسيا تملك كل الفرص لاحتلال حصة كبيرة في سوق الهيدروجين والأمونيا كمصادر للطاقة.

وأضاف بوتين أن حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة العالمي، يمكن أن تنخفض إلى 60-65٪ في غضون 25 عاما.

المصدر: تاس