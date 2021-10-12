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المكسيك.. أكثر من ألف عامل يشاركون في بناء مصفاة نفط يعلنون إضرابا

مال وأعمال

المكسيك.. أكثر من ألف عامل يشاركون في بناء مصفاة نفط يعلنون إضرابا
Reuters Daniel Becerril
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن أكثر من ألف عامل من المشاركين في بناء مصفاة نفطية في ولاية تاباسكو بشرق المكسيك أعلنوا إضرابا عن العمل.

ويطالب العاملون في شركة Ica Fluor الإنشائية بزيادة رواتبهم وضمان ظروف ملائمة للعمل، حيث يشتكون من العمل الزائد والنقص في وسائل الحماية الشخصية والعمل السيئة لوسائل النقل.

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ولم تعلق السلطات المكسيكية أو شركة "بيميكس" الوطنية للنفط والغاز، التي تعود إليها المصفاة، على هذا الوضع.

ويشار إلى أن بناء المصفاة في دوس بوكاس بولاية تاباسكو أحد المشاريع الوطنية لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. ويقدر حجم الاستثمارات في بناء المصفاة بحوالي 9 مليارات دولار. ومن المخطط لإتمام البناء في يوليو عام 2022.

المصدر: "تاس"

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