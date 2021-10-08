مصر.. مصدر يكشف تطورات عودة الطيران إلى السعودية

علق مصدر بشركة مصر للطيران على إصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما إلى جميع شركات الطيران بالسماح بالقدوم المباشر لأعضاء هيئة التدريس.

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وكشف مصدر بشركة مصر للطيران، أن القرار السعودي يقرب من عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي، خاصة أنه سمح لأعضاء هيئة التدريس المصريين ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، فضلا عن المعلمين والمعلمات المصريات في التعليم العام، والمصريون المتواجدون بالهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب بالسفر مباشرة للمملكة دون قيود.

وأضاف المصدر أن المصريين أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم سيطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي عند الوصول للمملكة، حال عدم تلقيهم أيا من جرعتي اللقاح بالمملكة، فيما سيتم استثناؤهم من قضاء فترة الحجر المؤسسي بالمملكة في حال تلقوا جرعة واحدة أو استكملوا جرعات اللقاحات داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر إلى أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية باتت قادرة على نقل المدرسين المصريين إلى الأراضي السعودية، حتى وأن لم يحصلوا على لقاح معتمد من المملكة، لافتا إلى أن هناك 3 فئات جرى استثناؤهم من قرار المملكة العربية السعودية فبراير الماضي بتعليق دخول المصريين لأراضيها مؤقتا، وهم المصريون العاملون بالقطاع الصحي السعودي وعائلاتهم، والعاملون المصريون الحاصلين على جرعتي التطعيم داخل المملكة، وآخيرا العاملون بالقطاع التعليمي السعودي، حيث يسمح لهم بالسفر مباشرة للمملكة مع قضائهم فترة حجر مؤسسي حال عدم حصولهم على أي مصل مضاد لكورونا، أو حصولهم على أمصال غير معتمدة بالمملكة.

المصدر: الوطن