تركيا تكشف عن مفاوضات تجريها مع روسيا حول عقود غاز جديدة

أفاد نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بايراكتار، خلال مؤتمر دولي، بأن تركيا تناقش إبرام عقود جديدة لشراء الغاز مع دول مختلفة، من بينها روسيا.

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وجاء تصريح المسؤول التركي خلال مؤتمر جاستيك الدولي (مؤتمر متخصص في مجال الغاز)، المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات.

وأوضح نائب وزير الطاقة التركي قائلا: "سيكون هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لنا جميعا، لكننا على علاقات جيدة مع موردينا الحاليين (للغاز)، مثل أذربيجان وروسيا. نحن نناقش شراء كميات جديدة من الإمدادات وعقود جديدة، لأن بعض العقود، على سبيل المثال، مع شركة غازبروم (الروسية)، تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. نناقش العقود مع روسيا، وكذلك عقود جديدة مع دول أخرى".

كذلك أشار إلى أن تركيا تعول على إبرام عقود طويلة الأجل بشأن نقل الغاز مع روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المسؤول أن تركيا تتفاوض حول شراء شحنات من الغاز المسال، وعند الحديث عن الإمدادات من روسيا فإن الأولوية تعطى للغاز الطبيعي، الذي يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب.

وتعد تركيا أحد الأسواق الرئيسية للغاز الروسي، وتقوم روسيا بتوريد الغاز إلى تركيا عبر خطي "السيل الأزرق" و"السيل التركي"، ووفقا لبيانات موقع شركة "غازبروم" فقد تم تصدير نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا.

المصدر: تاس