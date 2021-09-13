شركة كورية للطاقة الكهربائية تفتتح مكتبها الفرعي في الإمارات

قالت شركة شبكة بيانات المعرفة للطاقة الكهربائية الكورية إنها افتتحت مكتبها الفرعي في الإمارات بهدف دعم تنفيذ مشروع الحكومة الكورية الجنوبية لتصدير محطات الطاقة النووية.

وأوضح رئيس الشركة كيم جانغ-هيون أن "الإمارات لها إمكانيات نمو غير محدودة، وأنه يتطلع إلى تطوير مشاريع جديدة في الإمارات بالاستفادة من حلول الشركة المتعلقة بالثورة صناعة الرابعة"، مبينا ان "الشركة تطرح نظام إدارة المحطة النووية لبناء المحطة النووية في الإمارات ونظام إدارة الأداء وتبادل المعلومات، ونظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص ببناء محطات الطاقة النووية هنا منذ عام 2010".

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ومن المتوقع أن يلعب المكتب الفرعي دورا في أنشطة التسويق المحلية ودعم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات وتوسيع أعمال الشركة إلى الأسواق الخارجية الجديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: وكالة يونهاب