تراجع البيتكوين إلى ما دون 47 ألف دولار
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تراجعت أسعار العملة المشفرة البيتكوين بنحو 5 في المئة إلى ما دون 47 ألف دولار، بعدما تجاوزت الـ50 ألفا الأسبوع الماضي.
وتراجعت العملة الافتراضية اليوم بنسبة 4.9 في المئة إلى 47 ألفا و322 دولارا، كما تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى مثل الإثيريوم بنحو 3.6 في المئة إلى 3 آلاف و101 دولار.
كما انخفض سعر عملة ريبل بنسبة 2.44 لتصل إلى 1.13 دولار.
وفقدت "بيتكوين" نحو 60 في المئة من إجمالي مكاسبها منذ 20 يوليو الماضي.
المصدر: وكالات
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