"بتكوين" تتجاوز 50 ألف دولار لكن تعافيها يتباطأ

قفز سعر عملة "بتكوين" الرقمية فوق 50 ألف دولار اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ مايو، لكن تعافي العملة المشفرة الأشهر في العالم من هبوط استمر شهورا فقد القليل من الزخم.

وفي أحدث التداولات جرى تداول "بتكوين" مرتفعة 1.2 بالمئة عند 49242 دولارا بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 50562 دولارا مع مراهنة المستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وسجلت "بتكوين" مكاسب بنحو 82 بالمئة منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة "إيثر" 2.28 بالمئة إلى 3315.38 دولارا.

ويأتي تعافي العملات المشفرة في الوقت الذي تقدم فيه بعض شركات الخدمات المالية الكبيرة لعملائها إمكانية الوصول إلى العملات الافتراضية.

المصدر: "رويترز"