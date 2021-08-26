وزير سوري: ضبط "كميات كبيرة" من السكر محتكرة.. والسعر عاد حسب النشرة

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عمرو سالم أنه تم ضبط "كميات كبيرة" من السكر محتكرة في مستودعات مختلفة، وخاصة في محافظة حمص، وأن طرحها في السوق خفض الأسعار.

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وقال سالم إن مديريات التموين في المحافظات وخصوصا في حمص ثم دمشق وريفها وباقي المحافظات، ضبطت "كميات كبيرة محتكرة لدى أحد المستوردين وكذلك كميات أخرى أصغر في باقي المحافظات".

وأوضح الوزير أن الوزارة صادرت تلك الكميات وطرحتها في السوق وأحالت المخالفين إلى القضاء وفق المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك وأن أسعار السكر عادت إلى سعر نشرة الوزارة.

وأشار سالم إلى أن مستوردا آخر، وصلت إليه شحنة كبيرة في البحر، مع موزعين آخرين طرحوا كميات كبيرة في الأسواق وفق تسعيرة الوزارة الأصلية وهي 2100 للسكر الحر و2200 ليرة للسكر المعبأ.

وأكد أن "السوق أصبحت مليئة بالسعر النظامي"، رغم أنه لا بد من وجود "بعض الذيول" التي تحاول البيع بأسعار أعلى.

وشدد على أن "الدولة السورية لن تسمح بالاحتكار ولا رفع الأسعار إذا لم ترتفع التكاليف على التاجر" وطلب تقديم شكاوى بحق أي مخالف مع التفاصيل وكتابة ذلك في التعليقات.

ونشر سالم صورة لأحد "المولات" يبيع السكر بالسعر الذي حددته الوزارة عند 2100 ليرة.

ولفت إلى ما نشره قبل يومين إذ قال إن "مخزون السكر كبير ولا مبرر لارتفاع سعره"، وتوعد بعقوبات بحق المخالفين.

المصدر: RT