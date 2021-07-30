روسيا ترد على أنباء توقف مشروع الضبعة النووي في مصر

ردت شركة "روساتوم" الروسية المنفذة لمشروع الضبعة النووي في مصر، على الأنباء التي نشرت من قبل بعض وسائل الإعلام العربية الناطقة باللغة الإنجليزية، التي زعمت توقف المشروع.

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وجاء في بيان الشركة على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "في ظل ما تم نشره مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام العربية الناطقة باللغة الإنجليزية بشأن الإيقاف المزعوم لمشروع محطة الضبعة النووية، نود أن نؤكد أن تعاوننا الثنائي لا يزال قويًا كما كان دائما".

وتابع البيان بأن "الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية (NPPA) الدكتور أمجد الوكيل إلى منشأة روساتوم، تؤكد استمرار التزام البلدين بتنفيذ هذا المشروع التاريخي".

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

المصدر: RT