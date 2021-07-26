خبير اقتصادي يكشف لـRT تفاصيل مشروع سيمثل نقلة نوعية لـ60 مليون مصري

قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد أبو علي، إن وصف السيسي لمشروع حياة كريمة بأنه مشروع غير مسبوق، بسبب ما يمثله المشروع اهتمام كبير على حياة المواطن.

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وأوضح أبو علي في تصريحات لـRT، أن الحكومة وصفت المشروع بأنه مشروع القرن الـ21 أيضا لما يمثله ذلك المشروع من دلالات قوية على مدى التغير الحادث في نظرة الدولة المصرية للمواطن البسيط وحرصها على توفير كافة سبل الحياة الكريمة له وذلك على مدار الـ٧ أعوام الماضية.

وتابع: "لا شك أن تلك الرؤية ترجمت بشكل واقعي في مشروع حياة كريمة، والذي وبلا أدنى شك سيمثل نقلة نوعية في كافة أنماط الحياة لأكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري، ظلوا لفترة كبيرة مهمشين تماما وعدم حصولهم على أقل سبل العيش الكريم".

وأوضح: "بالتأكيد يعيد مشروع حياة كريمة للأذهان اهتمام الرئيس جمال عبد الناصر بالفلاحيين والقرى ولعل هذه المرة أن حجم التخطيط ونمط التنفيذ للمشروع إنما يؤكد ويوضح بقوة مدي الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في تنفيذ المشروع باحترافية وضمان تحقيق الاستفادة الحقيقية للمواطنين".

ونوه بأن وزير المالية المصري أعلن أن المشروع يستهدف 58% من المصريين، وهذا يدل على أنه مشروع قومي ضخم يستهدف تحسين نوعية الحياة لقطاع كبير من المصريين.

وحول تمويل المشروع، أكد الخبير الاقتصادي المصري أن المشروع مصر تتحمل جزء من التمويل وجزء أخر يعد أحد أشكال المساهمة المجتمعية لرجال الأعمال المصريين وكذلك العديد من التبرعات التي وجهت من قبل العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

المصدر: RT