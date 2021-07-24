رئيس البنك الأهلي المصري يكشف تفاصيل سحب 19 مليار جنيه من أجهزة الصراف الآلي في أسبوعين

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن قيام المواطنين بسحب نحو 19 مليار جنيه من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك بدءا من يوم الأحد 11 يوليو وحتى اليوم السبت.

وقال عكاشة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن حجم المسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي حققت معدلات قياسية جديدة لتبلغ نحو 19 مليار جنيه من خلال 9 ملايين عملية سحب.

وأشار رئيس البنك الأهلي إلى أن عمليات سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصراف الآلي بلغت ذروتها خلال يومي الأربعاء والخميس قبل إجازة عيد الأضحى، موضحا أن المواطنين قاموا بعمليات سحب بلغت قيمتها نحو 6 مليارات جنيه في يومين فقط (14 و15 يوليو الجاري).

وأوضح عكاشة أن مركز اتصال البنك الأهلي المصري تلقى أكثر من 70 ألف مكالمة يوميا، خلال ذات اليومين.

ناصر حاتم

المصدر: RT