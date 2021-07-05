جيف بيزوس يتنحى عن منصب مدير عام شركة "أمازون"

لم يعد جيف بيزوس مؤسس "أمازون" يشغل منصب مدير عام هذه الشركة ليخلفه آندي جيسي، الذي سبق أن أسس خدمات الويب في أمازون، التي تعنى بالحوسبة الحسابية.

ووفقا لقناة CNN، بعد تركه لهذا المنصب، سيستمر بيزوس في التأثير بشكل كبير في الشركة، لأنه يبقى أكبر مساهم فيها، حيث يمتلك 10 ٪ من الأسهم.

ونوهت بأن خروج بيزوس من منصب المدير العام، تم في "لحظة حرجة للشركة": تسبب الوباء في طلب هائل على خدماتها، مما أدى إلى زيادة حادة في الأرباح والتوظيف. تؤكد القناة التلفزيونية، أن النمو السريع لدخل الشركة، جذب انتباه هيئات الرقابة المالية بما في ذلك مصلحة الضرائب.

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وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، لا يزال بيزوس أغنى رجل أعمال في العالم، ثروته تتجاوز 203 مليارات دولار.

وجاء ثانيا في التقييم، رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك بثروة بلغت 186 مليار دولار، وفي المركز الثالث برنارد أرنو، مدير مجموعة شركات LVMH الفرنسية (172 مليار دولار).

المصدر: RT