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أكثر من 92 ألف شخص يعارضون عودة بيزوس من الفضاء

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أكثر من 92 ألف شخص يعارضون عودة بيزوس من الفضاء
Globallookpress Victoria Bonn-Meuser/dpa
جيف بيزوس
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وقع أكثر من 92 ألف شخص عريضة يحتجون فيها على عودة جيف بيزوس أغنى رجل في العالم مؤسس أمازون، إلى الأرض بعد الرحلة الفضائية.

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وكان بيزوس قد أعلن في وقت سابق، أنه في 20 يوليو المقبل، سيقوم مع شقيقه برحلة فضائية على متن المركبة الفضائية New Shepard التي تنتجها شركته Blue Origin. وأن مقعدا ثالثا قد بيع في مزاد علني عبر الإنترنت إلى شخص آخر مقابل 28 مليون دولار.

وجاء في العريضة، التي نشرت كاملة في موقع change.org قبل أسبوعين "يجب ألا يتواجد المليارديرات لا على الأرض ولا في الفضاء. ولكن إذا كانوا يختارون الفضاء فدعهم يبقون هناك".

ويذكر أن شركة Blue Origin أجرت 15 اختبارا لمركبة New Shepard الفضائية، كان آخرها في أواسط شهر أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي

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