جيف بيزوس يطير إلى حافة الفضاء مع شقيقه في أول رحلة تنظمها "بلو أوريغين"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، عبر مقطع فيديو على "إنستغرام"، عن سفره إلى الفضاء في أول رحلة تنظمها شركة "بلو أوريغين".

وقال إنه وشقيقه مارك سيطلقان إلى الفضاء في 20 يوليو على متن صاروخ بنته شركة الفضاء ""بلو أوريغين" (Blue Origin) التابعة لبيزوس.

وأعلنت الشركة في مايو أنها ستستهدف هذا الموعد لأول رحلة مأهولة، لكنها لم تقل أن بيزوس نفسه سيشارك فيها.

وفي مقطع الفيديو أشار بيزوس إلى أن القيام برحلة إلى الفضاء كان حلما راوده مدى الحياة، وأنه سيكون من "المفيد" أن يصطحب شقيقه معه في هذه الرحلة.

إقرأ المزيد

وقال: "أحلم منذ كان عمري خمس سنوات بالسفر إلى الفضاء. وفي 20 يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي".

وسينطلق الصاروخ من الأرض، وبمجرد وصوله إلى خط كارمان، على ارتفاع 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، ستنفصل الكبسولة عن الداعم، ما يسمح لمن بداخلها برؤية انحناء الأرض وتجربة انعدام الوزن. وبعد ذلك، ستهبط المركبة المعززة والكبسولة بشكل منفصل، مع هبوط الكبسولة في صحراء غرب تكساس بمساعدة المظلات.

وسينضم بيزوس، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في الخامس من يوليو، إلى الفائز على مقعد واحد على متن الرحلة من المزاد الجاري على الإنترنت، في أول رحلة فضائية من "بلو أوريغين" في نفس الشهر.

وأنهت الشركة الجولة الأولى من المزاد الشهر الماضي وقالت إنها تلقت أكثر من 5200 عرض من 136 دولة لكنها لم تفصح عن أعلى عرض في هذه الجولة.

وبلغ أعلى عرض حتى الآن في الجولة الثانية الجارية 2.8 مليون دولار وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وستسمر العملية حتى العاشر من يونيو الجاري، ثم يقام مزاد على الإنترنت يوم 12 من الشهر نفسه.

وتستهدف الشركة إطلاق أولى رحلاتها للفضاء يوم 20 يوليو تموز على مركبة فضاء تابعة لها، فيما سيكون لحظة حاسمة في المنافسة وبدء عهد جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

المصدر: رويترز + ذي فيرج