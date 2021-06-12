البيت الأبيض: قادة السبع سيؤيدون مقترح الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات

أفاد البيت الأبيض يوم الجمعة بأن قادة مجموعة السبع المجتمعين في بريطانيا سيؤيدون مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات لا يقل عن 15 بالمئة.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، على "تويتر".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت في مايو حدا أدنى للضرائب على الشركات عالميا لا يقل عن 15 بالمئة، في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدلات ضرائب الشركات والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

G7 leaders will endorse @POTUS proposal for at least a 15% global minimum tax. America is rallying the world to make big multinational corporations pay their fair share so we can invest in our middle class at home. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) June 11, 2021

المصدر: "رويترز"