للمرة الثانية على التوالي.. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 5.5% سنويا، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وجاء ذلك وفقا لبيان صدره المركزي الروسي عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم لبحث السياسة النقدية.

وأشار المركزي الروسي إلى مؤشر التضخم السنوي في روسيا ارتفع اعتبارا من 7 يونيو الجاري إلى 6.15%.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العملة الروسية عقب قرار المركزي الروسي رفع سعر الفائدة. ووفقا لبيانات بورصة موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 12 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 71.60 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو، بحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، بواقع 25 كوبيكا إلى 87.07 روبل.

يتبع..