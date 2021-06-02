"رويترز": مصر تطرح رخصة معدلة لإنتاج السجائر لفتح باب المنافسة أمام الشركات

أفادت وكالة "رويترز" بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر عدلت شروط مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما يفتح باب المنافسة أمام جميع الشركات.

وأشارت الوكالة، نقلا عن وثيقة اطلعت عليها، إلى أن "مصر ألغت شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات، مع التزام الدولة بعدم طرح أي رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من المنتجات التبغية بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة".

وأضافت أن "مصر خفضت في المزايدة الجديدة شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق المحلي بدلا من 15 مليارا".

وكشفت الوثيقة أن "مصر أبقت على مساهمة الشرقية للدخان عند 24 بالمئة من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وسمحت المزايدة في ثوبها الجديد للشركة الفائزة بإنتاج كافة المنتجات التبغية بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير إلى أسواق خارج مصر".

وكانت أربع شركات في مصر قد طالبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس الماضي بتجميد المزايدة التي كان مزمع طرحها في يونيو الحالي، وطالبت حينها بدراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

وتحتكر "الشرقية للدخان" صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

المصدر: "رويترز"