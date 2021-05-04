إندونيسيا تجمع أكثر من 693 مليون دولار من عطاء سندات إسلامية

كشفت وزارة المالية الإندونيسية أن البلاد جمعت عشرة تريليونات روبية (نحو 693.24 مليون دولار) من بيع سندات إسلامية في عطاء اليوم الثلاثاء، وهو ما يتوافق مع الهدف الاسترشادي.

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كما أن قيمة إجمالي الطلبات على السندات بلغت 19.9 تريليون روبية في عطاء اليوم، وهو أعلى من 17.9 تريليون روبية في العطاء السابق يوم 20 أبريل الماضي.

جدير بالذكر أنه تم بيع سندات إسلامية بآجال استحقاق أقرب بعائد أعلى قليلا اليوم، مقارنة مع عوائد سندات مناظرة في العطاء السابق، بينما بيعت السندات الأطول أجلا بعائد أقل.

المصدر: "رويترز"