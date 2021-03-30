الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى تتفق على التركيز على قضايا التجارة الرقمية

اجتمع مسؤولون تجاريون كبار من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مع نظرائهم من أوزبكستان وكازاخستان وقرغيريا‭ ‬وطاجيكستان وتركمانستان لمناقشة عدد من قضايا التجارة.

وقالوا في بيان مشترك إن المشاركين في اجتماع الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى ناقشوا أيضا أهمية التجارة الرقمية لتحقيق نمو اقتصادي شامل والابتكار.

واتفق المسؤولون على التركيز على ضمان التدفق الحر للمعلومات عبر الحدود والشفافية وعدم التمييز وإشراك النساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأطراف المعنية، في تشكيل سياسات جديدة.

ويبرز الاجتماع رغبة واشنطن في تعزيز الروابط التجارية بين دول آسيا الوسطى.

المصدر: رويترز