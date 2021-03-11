أسهم "تويتر" تهبط 4% على خلفية قرار السلطات الروسية

تراجعت أسهم شركة "تويتر" في بورصة نيويورك بحوالي 4% على خلفية قرار السلطات الروسية فرض قيود على عمل الموقع في روسيا بسبب عدم امتثاله لقوانين البلاد.

وأشارت بيانات المداولات في البورصة، يوم الأربعاء، إلى تراجع أسهم "تويتر" 3.98% عند الإغلاق، وانخفاض قيمة السهم الواحد من 67.56 دولار مساء الثلاثاء إلى 64.83 دولار مساء الأربعاء.

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وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصال والمواصلات وتقنية المعلومات "روس كوم نادزور" قد أعلنت عن إبطاء سرعة عمل موقع "تويتر" في روسيا وحذرته من إمكانية حجبه بالكامل، إن لم ينفذ مطالب السلطات الروسية بحذف المحتوى المخالف للقانون.

يذكر أنه اعتبارا من 1 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ في روسيا القانون الذي يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن المحتوى المخالف للقوانين الروسية وحجبه. ومن بين تلك المواد المحظورة دعوات للإرهاب ومواد تروج التطرف والعنف والظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل الانتحار والكراهية على أساس عرقي أو قومي أو ديني، وغيرها.

المصدر: "تاس"