السلطات الروسية تبلغ "تويتر" باحتمال حجبه بالكامل

أبلغت السلطات الروسية إدارة شركة "تويتر" بقرارها إبطاء سرعة عمل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي واحتمال حجبه بالكامل في حال عدم امتثاله للمطالبة بالتقيد بالقانون الروسي.

وقالت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصال والمواصلات وتقنية المعلومات "روس كوم نادزور" إنها وجهت رسالة بهذا الصدد إلى إدارة "تويتر".

وأوضحت الهيئة أن حجب "تويتر" ليس واردا في الوقت الحالي، لكنه أمر محتمل، مشيرة إلى أن "إدارة الموقع للتواصل الاجتماعي لم ترد على الرسالة بعد ولم تتصل بـ (روس كوم نادزور) بعد".

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وأضافت الهيئة أن فترة بقاء القيود المفروضة على عمل "تويتر" حتى الآن ستعتمد على سرعة خطوات الموقع لتلبية المطالب بحذف المحتوى الذي يخالف القوانين الروسية.

من جهتها، أعربت شركة "تويتر" في بيان لها عن قلقها إزاء ما اعتبرته "محاولة حجب وتقييد الحوار الاجتماعي على الإنترنت".

وكانت "روس كوم نادزور" قد أعلنت عن إبطاء سرعة عمل موقع "تويتر" في روسيا لإجبارها على تنفيذ مطالب السلطات الروسية بحذف المواد المخالفة للقانون.

المصدر: "نوفوستي"