"قطر للبترول" تمنح "سامسونغ" عقدا ضخما

أعلنت شركة "قطر للبترول"، اليوم الاثنين، عن منح عقد رئيسي لمؤسسة "سامسونغ" للإنشاء والتجارة، لتوسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية.

ووفقا لبيان نشرته الشركة القطرية فقد وقع العقد كل من سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" و"أوه سي تشول"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامسونغ" للإنشاء والتجارة.

قطر للبترول تمنح عقداً لبناء مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال#قطر_للبترول#قطرhttps://t.co/4TMJkv6yktpic.twitter.com/15UMxJNq9H — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) March 1, 2021

وتم التوقيع خلال حفل خاص أقيم اليوم في مقر "قطر للبترول" بحضور عدد من كبار المسؤولين في "قطر للبترول" و"قطر غاز".

ويعتبر هذا العقد، الذي تزيد قيمته الإجمالية على سبعة مليارات ريال قطري (حوالي 1.9 مليار دولار)، عقد الأعمال البرية الثاني الذي يتم منحه كجزء من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. فقد منحت "قطر للبترول" في الثامن من فبراير 2021 عقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء، لإنشاء أربعة خطوط إنتاج عملاقة للغاز الطبيعي المسال مع مرافق المعالجة المرتبطة بها لتحالف شركتي "تشيودا" و"تكنيب".

ويعد هذان العقدان تتويجا لأعمال الهندسة والتصميم الأولية التي بدأت في أوائل عام 2018. وعند اكتمال تنفيذهما، سيرفع مشروع حقل الشمال الشرقي طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليونا إلى 110 مليون طن سنويا. كما ستعمل المرحلة الثانية من التوسعة المخطط لها، وهي مشروع حقل الشمال الجنوبي، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

(الدولار = 3.68 ريال قطري)

المصدر: RT