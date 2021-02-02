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بايدن يتراجع عن آخر قرار لترامب بشأن الإمارات

مال وأعمال

بايدن يتراجع عن آخر قرار لترامب بشأن الإمارات
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها سلفه دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر أيام رئاسته.

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وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أمس الاثنين "أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة".

وكان ترامب أعلن في 20 يناير أنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم. وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"

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