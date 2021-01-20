ترامب يخص الإمارات في آخر مرسوم رئاسي يصدره

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب آخر مرسوم رئاسي له، عفى بموجبه الإمارات من تعريفة بنسبة 10٪ مفروضة على معظم واردات الألمنيوم منها في عام 2018.

وقال ترامب إن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص من شأنه تقييد واردات الألمنيوم، مشيرا إلى أن "الاتفاق تم التوصل إليه في ضوء العلاقة الأمنية المهمة بين البلدين".

وأضاف: "الإمارات تنضم إلى الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك، التي تم إعفائها أيضا من تعريفات الألومنيوم".

وأصدر ترامب اليوم الأربعاء قائمة عفو رئاسي تتضمن عفوا تاما عن 73 شخصا وتخفيف أحكام 70 آخرين.

ومن أبرز الشخصيات التي عفا عنها مستشاره السابق ستيف بانون، والمسؤول السابق في حملته الانتخابية إليوت برويدي.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة CNN إلى أن مستشاري ترامب القانونيين حذروه من مغبة إصدار عفوا عن نفسه وعن أفراد عائلته، كما حذره عدد من مستشاريه المقربين من منح عفو لأي شخص متورط في اقتحام الكونغرس.

المصدر: "رويترز" + CNN